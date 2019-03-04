Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Aralık 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.
Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, aralıkta bir önceki aya göre 1 milyar 102 milyon dolar artarak 118 milyar 600 milyon dolar, döviz yükümlülükleri 1 milyar 66 milyon dolar düşüşle 316 milyar 445 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı, aralıkta bir önceki aya göre 2 milyar 168 milyon dolar gerileyerek 197 milyar 845 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve
yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 387 milyon dolar ve 153 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 459 milyon dolar azaldı.
Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 15 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 150 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 99 milyon dolar arttı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Aralık 2018 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya kıyasla 1 milyar 463 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 478 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 52 milyon dolar azaldı.
Finansal kesim dışındaki firmaların aralıkta kısa vadeli varlıkları 94 milyar 776 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükleri 90 milyar 295 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 4 milyar 481 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası bir önceki aya göre 2 milyar 514 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.
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