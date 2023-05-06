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Finans ve sigorta sektöründe 'siber tatbikat'

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen "Finans ve Sigorta Sektörü Odaklı Siber Tatbikat"la, bu sektörlerin siber saldırılara karşı dayanıklılığı test edildi

Finans ve sigorta sektöründe 'siber tatbikat'
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü liderliğinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) destekleriyle, "Finans ve Sigorta Sektörü Odaklı Siber Tatbikat" düzenlendi.

Ankara'da gerçekleştirilen ve 43 takımın katıldığı tatbikatta, bankacılık ve finans sektörünün siber saldırılara karşı dayanıklılığı ölçüldü ve muhtemel saldırılara hızlı yanıt verebilme yetenekleri test edildi.

İki gün süren tatbikata, Bakanlığa bağlı 9 kuruluş, 17 banka, 10 sigorta şirketi ve bu sektörlerin 7 merkezi kurumunu temsil edecek şekilde 43 takımdan 125 yarışmacı katıldı.

Takımların, yer aldıkları 3 simülasyonda yönetimsel, defansif ve ofansif becerileri ölçüldü.

Tatbikatın ardından ilk 3'te yer alan takımlar belli olurken, birinci olan "Takım 9", ödülünü Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın'ın elinden aldı. İkinci olan "Takım 17"ye ise ödülünü BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın verdi. Üçüncülüğü elde eden "Takım 22"ye ise ödülü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Zeynep Nida Özdemir tarafından verildi.

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