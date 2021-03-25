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Finansal hizmetlerde güven martta 16.4 puan yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE),martta bir önceki aya göre, 16.4 puan artarak 134.9 seviyesine yükseldi.

Finansal hizmetlerde güven martta 16.4 puan yükseldi
AA

Finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, martta bir önceki aya kıyasla 16,4 puan artarak 134,9 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'ye artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlenerek devam etti.

Öte yandan, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16,4 ve 20,9 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 20,3 puanlık azalış oldu.

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