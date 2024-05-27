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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi - İş-Yaşam Haberleri

        Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi

        Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 19:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:43
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        Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

        Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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