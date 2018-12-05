Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplantıya ilişkin Twitter'danTwitter'dan açıklamalarda bulundu.



Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin (FİKKO) ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.

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İLK TOPLANTI KASIMDAYDI

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 1 Kasım'da yapmıştı. İlk toplantıdan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı adımlara karşı önlemler ele alınmıştı.

Bakan Albayrak toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “FİKKO’nunFİKKO’nun, finansal sistemin koordinasyonunda daha aktif bir rol üstlenebilmesi adına, çalışma usul ve esasları, toplantı sıklığı ve oluşturulacak alt gruplar ele alınmıştır. Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. Ayrıca, bankaların sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi alınmıştır. Küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların reel sektöre olan etkileri görüşülmüş, bunun finansal sektöre yansımaları da göz önünde bulundurularak, istihdam ve vergi gelirlerinin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Son olarak, ülkemiz sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınmıştır.” değerlendirmesini yapmıştı.





