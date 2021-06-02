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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, martta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 382 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 33 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 2 milyar 349 milyon dolar artarak 157 milyar 545 milyon dolara yükseldi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 4 milyar 355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 885 milyon dolar ve 155 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 93 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 3 milyar 552 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, martta yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 19 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 74 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 786 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 726 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli varlıklar 119 milyar 110 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 98 milyar 543 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 5 milyar 304 milyon dolar azalarak 20 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 oldu.