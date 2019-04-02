Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı.
Net Döviz Pozisyon Açığı ise 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar düştü.
Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon dolar ve 137 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 837 milyon dolar azaldı. Sonuç olarak varlıklar 381 milyon dolar geriledi.
Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 333 milyon dolar ve 194 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 232 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar düştü.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ocak 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 713 milyon dolar azaldı.
Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon dolar arttı.
Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 223 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 5 milyar 35 milyon dolar gerçekleşerek, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon dolar çıktı.
Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.