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        "Fındığınızı bekletin, satmayın"

        CHP lideri Özgür Özel, Giresun'da partisinin düzenlediği Fındık Mitingi'nde konuştu. Özel, "Fındığınızı bekletin, satmayın. Zor biliyorum ama siz yarın bahçeye varıp, fındığı toplayıp hemen satarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:26
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        "Fındığınızı bekletin, satmayın"
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        Partisinin Giresun'da düzenlediği fındık mitingine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan fındık fiyatının, maliyetlerin altında olduğunu ifade ederek, üreticilerin biraz beklerse fiyatların yükselebileceğini söyledi.

        İHA'nın haberine göre Ordu'nun ardından geldiği Giresun'da düzenlenen Fındık Mitingi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

        "Karadeniz'in milli stratejik ürünümüz ana gelir kaynağımız fındığın fiyatını üreticiler merak ediyordu. Fiyatı bir an önce açıklayın fındık fiyatını üreticisini mağdur etmeyecek güvenle geleceğe bakacağı bir fiyat olsun diye Giresun'a geldik. Bugüne kadar fiyat açıklamamışlardı. Ne zaman miting için toplandık fiyat açıklandı. Mitingi boşa düşürmek için fiyat açıklamış diye düşündüm ancak, fiyatı sordum 130 lira dediler. Bugün Artvin'in, Trabzon'un Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un, Sakarya'nın geçim kaynağı fındığa ziraat odaları, toprak maliyetini katmadan, çalışan ailenin işgücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiler. Bu sabah Ordu'da üreticilerle bahçedeydim maliyet 140 liradan aşağı değil dediler. Biz en az 160 lira olsun hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liradan aşağı bir fiyat kabul edilecek bir fiyat değildi. Ama birileri 130 lira fiyat açıkladı."

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        "ÜRETİM VE ÜRETİCİ GİDEREK AZALIYOR"

        Çiftçi sayısının giderek düştüğünü de ifade eden Özel, şöyle devam etti: "Buradan şunu hatırlatmak isteriz 2002 yılında 2.8 milyon çiftçi vardı, bugün 2.3 milyona düşmüş oldu. Yani 20 yılda nüfus 20 milyon arttı ama 500 bin çiftçi kayıp. Bunlar üretimi bırakıp büyük şehirlere asgari ücrete çalışmaya büyükşehirlere gittiler. Umudu fındık bahçesinden, çay bahçesinden narenciyeden kestiler. Ucuz emek gücü olarak büyükşehirlerin ya işçileri ya işsizleri oldular. Bugün birçok ülkenin yüzölçümü kadar 26 milyon dekar toprak ekilmiyor, dikilmiyor. Bugün ortalama bir çiftçinin yaşı 58, her 4 çiftçiden 3'ünün tarım dışı alanda gelecek beklentisi içerisinde olduğu görülüyor. Alın size beka sorunu. Bir ülkede nüfus artıyor, çiftçi sayısı azalıyorsa, çiftçinin yaş ortalaması artıyorsa, işte sana beka sorunu. Biz eskiden kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken, bugün avucunu dışarı açmış bir ülke durumundayız. Fındık ise en stratejik ürünümüz çünkü dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasa 130 milyar dolar. Bu fındığın yüzde 70'i, Türkiye'de üretiliyor. Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 10 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar. Yüzde 2'si. Yani şöyle görmek lazım sepet, şelek senin sırtında, parayı dünya devi şirketler kazanıyor. İşte bu yüzden bu düzen değişmelidir."

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        Üreticiye "Sabredin bekleyin, fiyat yükselir" diyen Özgür Özel, “Elbette Fiskobirlik yok artık, fındık üreticisinin dostu Fiskobirlik yok artık. TMO var, fındığı o alacak diyorlar. Alırken, yüzde 10 kesinti yaptım, yüzde 5 bilmem ne düştüm, sonra vadeyi koyuyorlar ve kapıda sizi alacaklılar beklediği için mecbur fındığı alelacele satıyorsunuz. Bu yüzden fiyat taban fiyatın da altına düşüyor. Zor biliyorum ama siz yarın bahçeye varıp, fındığı toplayıp hemen satarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek. Aslında rekolte düşük, biraz sabredebilirsek, bu fiyata bu fındık yok diyebilirsek, biraz sabredebilirsek bu fiyat bu sefer yukarıya doğru gidecek. Bu yabancı şirket dostlarının fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Elinizdeki avucunuzdaki bedavaya çıkarmayın. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Biz fındığa dair bir yasa çıkarılmasını teklif ettik etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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