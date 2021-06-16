Fındık Çalışma Grubu Meclis'te toplandı

AA

Toplantıya, daha önce Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Genel Müdürlüğü de yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün davetiyle yaklaşık 30 milletvekili katıldı. Milletvekilleri, 2019 ve 2020'de izlediği fındık alım politikası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkürlerini dile getirdi.

Toplantı hakkında açıklamada bulunan Öztürk, "İlerleyen günlerde, toplantıda dile getirilen fikirleri bir rapor halinde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a ileteceğiz." dedi.

- "Fındık Kurumu kurulması önerisi"

Fındığın gerek tarımı, gerek ticareti, gerekse sanayisi açısından belli başlı bazı sorunların bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, "Fındıkta hep fiyat konuşuluyor ama yapısal bazı problemlerin de çözülmesi gerektiği hususunda milletvekili arkadaşlarımız arasında görüş birliği ve mutabakat oluştu. Gelecek dönemde fındığın yalnızca fiyat yönüyle değil; tarımı, sanayisi, ihracatı, tüketimi alanlarında da yeni kararların alınması, bu konuda münhasıran bir 'Fındık Kurumunun kurulması' konusunda arkadaşlarımızın teklifleri oldu. Bu ve diğer tüm teklifleri, bir rapor halinde hükümetimize ileteceğiz." diye konuştu.

Fındık üreticilerine, usulüne uygun şekilde tarım yapmaları tavsiyesinde bulunan Öztürk, "Fındıkta fiyat 50 randıman esasına göre belirleniyor. İyi tarım uygulamalarıyla fındığın verimini artırmak mümkün. Mesela fındığı 50 yerine 55 randıman gelen bir çiftçinin ürününün fiyatı yüzde 10 daha yüksek olacaktır. Bilinçli tarım yapmakla bu mümkün. Müstahsilimizden beklentimiz, fındık bahçelerinde verimi, kaliteyi artıracak ziraat yapması. Her şey devletten beklenmemeli. Verim artırıcı çalışmalar yapılmalı. Çiftçimiz bu sayede gelirini daha da artırabilir." görüşünü paylaştı.

Fiyat konusuna da değinen Öztürk, "2021 yılı için üreticimizin, sanayicimizin ve ihracatçımızın memnun kalacağı bir fiyatın tespit edileceği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

- "Fındık stratejik bir ürün"

Fındığın, Türkiye için stratejik bir ürünü olduğunu, yalnızca üreticileri değil, tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Fındık, 700 bin hektar alanda, 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren, ülkemizin en önemli tarımsal ihracat maddesi. Her yıl asgari 2 milyar dolar net ihracat geliri elde ettiğimiz bir ürün. 16 ilde, 123 ilçede tarımı yapılıyor. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Fındık üreticilerimiz müsterih olsun. Fındık üreticimizin her zaman yanında olduk, bundan böyle de olmaya devam edeceğiz."