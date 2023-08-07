Fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 Fındık fiyatları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 Fındık fiyatları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2023 fındık fiyatları gündem olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 54 TL olarak duyurulan fındık fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Ciddi bir artışın beklendiği yeni fındık fiyatlarına dair son ayrıntıları bir araya getirdik.

2023 yılı fındık taban fiyatları belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

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Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.