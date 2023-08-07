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        Haberler Gündem Fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 Fındık fiyatları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

        Fındık fiyatları açıklandı mı? 2023 Fındık fiyatları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

        Özellikle fındık üreticisi binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren fındık fiyatlarına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz'da duyurulan söz konusu fiyatların ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağına ilişkin bilgileri ve tahminleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 09:43
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        2023 fındık fiyatları gündem olmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 54 TL olarak duyurulan fındık fiyatlarının bu yıl ne kadar olacağına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. Ciddi bir artışın beklendiği yeni fındık fiyatlarına dair son ayrıntıları bir araya getirdik.

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        2023 FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

        2023 yılı fındık taban fiyatları belli olmadı. Taban fiyatlar belirlendikten sonra bu fiyatların aşağısında satım alım işlemi gerçekleşmeyecek.

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        Ordu ve Giresun gibi fındık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunun karşılandığı illerde bu yıl sel felaketi sebebiyle birçok fındık üreticisi etkilendi.

        Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyesinin üstünde olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        Geçtiğimiz yılın fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu.

        Ağustos ayı içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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