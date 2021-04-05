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Fındık fiyatları bugün ne kadar? 5 Nisan Fındık fiyatları güncel il il liste

Fındık fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2021 güncel il il fındık fiyatları ne kadar oldu? Soruları gündemde. Bahçeden sofraya gelene kadar pek çok işlemden geçen fındık fiyatları il il farklılık gösterebiliyor. Peki, 5 Nisan bugün fındık fiyatları ne kadar? İşte İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu...

Fındık fiyatları bugün ne kadar? 5 Nisan Fındık fiyatları güncel il il liste

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İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ NİSAN 2021

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

DÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI

Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)

Ülke20082009201020112012201320142015Ortalama
Türkiye800.791500.000600.000430.000660.000549.000412.000646.000588.974
İtalya125.00085.00087.200140.00085.000120.000100.000125.000102.525
Azerbaycan40.00030.00025.00055.00045.00035.00025.00050.00034.848
Gürcistan35.00027.00040.00030.00040.00030.00035.00040.00028.424
ABD36.28042.60024.50035.00036.00035.00036.30043.50034.045
İspanya26.00018.00020.00022.00016.00019.50019.50020.00021.000
Diğerleri5.90020.00027.00027.00027.00025.00025.00045.00031.988
TOPLAM1.068.971722.600823.700739.000909.000813.500660.773969.000841.804

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.

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