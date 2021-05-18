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Fındık fiyatları ne kadar? 18 Mayıs 2021 il il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu fındık listeleri

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Fındık fiyatları ne kadar? 18 Mayıs 2021 il il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu fındık listeleri

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2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 20.40 TL - 22.93 TL

ALAPLI 20.00 TL - 22.50 TL

BARTIN 20.00 TL - 22.50 TL

ÇARŞAMBA 21.50 TL - 22.75 TL

DÜZCE 20.40 TL - 22.93 TL

FATSA 21.50 TL - 22.50 TL

GİRESUN 22.05 TL - 26.60 TL

KOCAELİ 20.00 TL - 22.50 TL

ORDU 21.50 TL - 23.50 TL

SAKARYA 20.00 TL - 23.75 TL

SAMSUN 22.00 TL - 23.00 TL

TERME 21.50 TL - 22.25 TL

TRABZON 19.75 TL - 21.25 TL

ÜNYE 21.50 TL - 22.75 TL

ZONGULDAK 20.00 TL - 22.50 TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

ÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI

Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)

Ülke20082009201020112012201320142015Ortalama
Türkiye800.791500.000600.000430.000660.000549.000412.000646.000588.974
İtalya125.00085.00087.200140.00085.000120.000100.000125.000102.525
Azerbaycan40.00030.00025.00055.00045.00035.00025.00050.00034.848
Gürcistan35.00027.00040.00030.00040.00030.00035.00040.00028.424
ABD36.28042.60024.50035.00036.00035.00036.30043.50034.045
İspanya26.00018.00020.00022.00016.00019.50019.50020.00021.000
Diğerleri5.90020.00027.00027.00027.00025.00025.00045.00031.988
TOPLAM1.068.971722.600823.700739.000909.000813.500660.773969.000841.804

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.

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