Fındık fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemden düşmüyor. Fındık üreticileri kış döneminden sonra yeni sezon için bahçelerinin bakımını yaparak verimli bir sezon geçirmek için çaba sarf ediyor. Korona virüs salgını tüm dünyada ekonomik sıkıntılar doğururken üreticiler fındık fiyatlarının düşmemesini bekliyor. İşte 2021 İl il fındık fiyatları listesi...
2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL
ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL
DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL
FATSA 21,00 TL - 23,00 TL
GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL
KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL
ORDU 21,50 TL - 23,50 TL
SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL
SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL
TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL
TERME 21,50 TL - 22,25 TL
ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL
ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL
FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.
ÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI
Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)
|Ülke
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|Ortalama
|Türkiye
|800.791
|500.000
|600.000
|430.000
|660.000
|549.000
|412.000
|646.000
|588.974
|İtalya
|125.000
|85.000
|87.200
|140.000
|85.000
|120.000
|100.000
|125.000
|102.525
|Azerbaycan
|40.000
|30.000
|25.000
|55.000
|45.000
|35.000
|25.000
|50.000
|34.848
|Gürcistan
|35.000
|27.000
|40.000
|30.000
|40.000
|30.000
|35.000
|40.000
|28.424
|ABD
|36.280
|42.600
|24.500
|35.000
|36.000
|35.000
|36.300
|43.500
|34.045
|İspanya
|26.000
|18.000
|20.000
|22.000
|16.000
|19.500
|19.500
|20.000
|21.000
|Diğerleri
|5.900
|20.000
|27.000
|27.000
|27.000
|25.000
|25.000
|45.000
|31.988
|TOPLAM
|1.068.971
|722.600
|823.700
|739.000
|909.000
|813.500
|660.773
|969.000
|841.804
Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.
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