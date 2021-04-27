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Fındık fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu

Fındık fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 il il fındık fiyatları ne kadar oldu? Soruları gündemde. Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını dile getiriyorlardı. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Nisan 2021 güncel il il fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce...

Fındık fiyatları ne kadar? 27 Nisan 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu

Fındık fiyatları ne kadar oldu? sorusu gündemden düşmüyor. Fındık üreticileri kış döneminden sonra yeni sezon için bahçelerinin bakımını yaparak verimli bir sezon geçirmek için çaba sarf ediyor. Korona virüs salgını tüm dünyada ekonomik sıkıntılar doğururken üreticiler fındık fiyatlarının düşmemesini bekliyor. İşte 2021 İl il fındık fiyatları listesi...

2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA 21,15 TL - 23,56 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 23,25 TL

DÜZCE 21,15 TL - 23,56 TL

FATSA 22,00 TL 23,50 TL

GİRESUN 22,25 TL - 24,25 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,00 TL - 23,00 TL

TRABZON 20,75 TL - 22,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,75 TL

ÜNYE 22,00 TL - 23,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.

ÜNYADA FINDIK ÜRETİMİ SIRALAMASI

Başlıca üretici ülkelerin yıllara göre kabuklu fındık üretim miktarını gösteren tablo (ton)

Ülke20082009201020112012201320142015Ortalama
Türkiye800.791500.000600.000430.000660.000549.000412.000646.000588.974
İtalya125.00085.00087.200140.00085.000120.000100.000125.000102.525
Azerbaycan40.00030.00025.00055.00045.00035.00025.00050.00034.848
Gürcistan35.00027.00040.00030.00040.00030.00035.00040.00028.424
ABD36.28042.60024.50035.00036.00035.00036.30043.50034.045
İspanya26.00018.00020.00022.00016.00019.50019.50020.00021.000
Diğerleri5.90020.00027.00027.00027.00025.00025.00045.00031.988
TOPLAM1.068.971722.600823.700739.000909.000813.500660.773969.000841.804

Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa da fındık üretiminde önemli ülkelerdendir. Listedeki ülkelerin yanında küçük miktarlarda üretim yapan diğer ülkeler şunlardır: Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya.

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