Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fındık ihracatından 8 ayda 1,2 milyar dolar gelir

AA

Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, 2018-2019 sezonunun 8 ayda 210 bin 927 ton fındık ihracatı gerçekleştirdi ve karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağladı

Fındık ihracatı

Türkiye'den 8 ayda gerçekleştirilen 210 bin 927 ton fındık ihracatından 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 589 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 8 aylık dönemde 210 bin 927 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 215 bin 37 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 359 milyon 522 bin 318 dolar gelir elde edilmişti.
Öte yandan açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç'in görüşlerine de yer verildi.

Sevinç, 2018-2019 sezonunun sekiz aylık bölümünde gerçekleşen 210 bin ton iç fındık ihracatının yüzde 39,7'sine tekabül eden 83 bin 843 tonunu işlenmiş fındığın oluşturduğunu belirterek, "İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık ihracatımızdaki payının, gerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse bölge istihdamına olumlu katkıları olması bakımından artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 160 bin 439 ton olarak gerçekleşen ihracatın toplam ihracatın yüzde 76’sına tekabül ettiğini belirterek, tek pazara bağımlılık karakteristiği gösteren fındık ihracatının bu yapısından kurtulması ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi amacıyla geçmiş yıllarda Fındık Tanıtım Grubu ve şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faaliyetlerin meyvesini vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Tanıtım faaliyetlerinde bulunulan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Japonya ve Hindistan’da dikkat çekici bir ihracat artışı olduğunu da kaydeden Sevinç, elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece mutlu olduklarını ifade etti. Sevinç, zamanın kendilerini haklı çıkardığını, bu konularda sonuç almanın kolay olmadığını, çok sabırlı ve ısrarlı çalışmalarda bulunulması gerektiğini belirtti.

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının önemli ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade eden Sevinç, artışın bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunda ihracat rakamının 7 bin 500-8 bin ton/iç seviyelerine yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle
İŞ-YAŞAMBalıkesir SEKA hurdadan kağıt üretecek
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMTCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 3 milyar lira ...
Et ve süt ürünlerini borla zenginleştirip, raf ömrünü uzattılar
İŞ-YAŞAMEt ve süt ürünlerinin raf ömrünü uzattılar
"Ramazan davetleri nedeniyle bagete talep artacak"
İŞ-YAŞAM"Ramazan'da beyaz ete talep artacak"
Ham çelik üretimi azaldı, ihracatı arttı
İŞ-YAŞAMHam çelik üretimi azaldı, ihracatı arttı
THY'den transit yolculara ücretsiz tur
İŞ-YAŞAMTHY'den transit yolculara ücretsiz tur
Kadınlar 'erkek' gibi değil motive olmalı
İŞ-YAŞAMMotivasyon saatte 22 sent kazandırıyor!
ABD'den Çin ürünlerine yeni ek vergi
İŞ-YAŞAMABD'den Çin ürünlerine yeni ek vergi
Uçakta uyku kaçıran 6 olay
İŞ-YAŞAMUçakta uyku kaçıran 7 olay
Elektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık liralık projeye yatırım teşviki
İŞ-YAŞAMElektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık yatırım teşviki

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X