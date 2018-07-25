Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasına, Valiliğin 18 Temmuz 2012 tarihinde 2012/7 sayılı genelgesine göre 16 yaşından küçük çocukları çalıştıran bahçe sahibi ve çocukların velilerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 259 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
İHA'nın haberine göre, 2018 yılı fındık toplama sezonunda, ilgili kamu kurumlarının, iş aracılarının (Dayı başı), işverenlerin ve mevsimlik işçilerin 19 Nisan 2017 tarih ve 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uyulması için gerekli tedbirlerin alınmasına, fındık toplama işlerinde çalışacak işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın günlük net ücretin 70 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin de ele alındığı toplantıda, 10-15 arası işçi için aşçılara 70 TL, çuvalcılara 75 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara 75 TL, çuvalcılara 80 TL, olarak belirlenmesine, kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretlerinin 85 TL olarak belirlenmesine, katırcı ücretinin (katırı ile birlikte) 150 TL olarak belirlenmesine karar verildi. Kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin kilo başına 50 kuruş olarak belirlendiği toplantıda, patoz saat ücretinin de 155 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, 23 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şu kararlara oy birliği ile karar verildi:
“İşçi başı ücretlerinin, 15 işçiye kadar günlük 75 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 85 TL olarak belirlenmesine, iş aracılarından, İŞKUR İl Müdürlüklerinden alınmış ‘Aracı Belgesi’ olmayanlara iş verilmemesine, işçi ücretlerinin iş bitimini müteakiben ödenmesine, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerinin 1774 sayılı ‘Kimlik Bildirme Kanunu’ esaslarına göre muhtarlıklar aracılığı ile Tarım ve Orman Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü, Ziraat Odaları ve en yakın güvenlik birimlerine bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmemesi karar verildi. “
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