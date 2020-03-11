AA

Fındıkta tarım sigortası başvurusu uzatıldı



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta tarım sigortası başvurusu tarihinin 13 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibarıyla TARSİM'e olan başvuru süresinin dolduğunu söyledi.

Üreticilerden gelen talep doğrultusunda TARSİM yetkililerince bu sürenin 13 Mart'a kadar uzatıldığı bilgisini veren Soydan, henüz bahçelerini sigorta yapmayanlar için bu sürenin fırsat olduğunu kaydetti.

Soydan, üreticilerin tarım sigortasından kaçınmaması uyarısında da bulunarak, şunları kaydetti:

"Üreticilerimize, doğal afetlerle oluşabilecek zararların en azından bir kısmını telafi edebilmeleri için tarım sigortası yaptırmalarını öneriyoruz. Bölgemizde özellikle mart ve nisan aylarında ciddi zirai don ve heyelanlar yaşanıyor. Üreticilerimizin geçmiş tecrübelere bakarak tarım sigortası yaptırmayı ihmal etmemeleri gerekiyor."

Arslan Soydan, bahçelerini sigortalatan üreticilerin, kullandıkları tarımsal kredilerde erteleme yapma imkanları bulunduğunu da sözlerine ekledi.