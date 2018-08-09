fındık
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Fındıktaki kayıplar "file örtü" ile önlenecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce hazırlanan proje kapsamında, fındık hasadında kayıpları önlemek, gizli fındık çürüğünü ortadan kaldırmak ve randımanı artırmak için fındık bahçesi file örtü ile kaplandı

09.08.2018 - 12:09 | Güncelleme: AA

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ümit Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık hasadında yere dökülen fındıkların toplanması sırasında kayıplar yaşandığını, toprakla uzun süre temas eden üründe ise gizli fındık çürüğü oluştuğunu anlattı.

Serdar, Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden ve Karadeniz insanının başta gelen geçim kaynaklarından birini oluşturan fındığın hasadı sırasında oluşan kayıplarını önlemek için proje yürüttüklerini belirtti.

FINDIKTA RANDIMAN KAYBI YAKLAŞIK 130 BİN TON

İki yıl sürecek projenin esasının, fındık bahçelerinin file örtüyle kaplanarak ürün kaybının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serdar, şöyle devam etti:

''Ülkemizin yılık yaklaşık 650 bin tona yakın fındık üretimi var. Bu üretimin yüzde 15 ile 20'si gizli çürük olarak randıman kaybına neden oluyor. Bu nedenle fındıkta 15 yıldır kaybolan verimi ve randımanı arttırmak için fındık arazilerinde hasatta file uygulaması çalışması başlattık. Atakum ilçesine bağlı Ağacagüney Mahallesi'nde üniversitemize ait araştırma ve uygulama alanındaki üç hektarlık fındık bahçesinde zemine file örtüler sererek birbirlerine ekledik. Hasat döneminde olgunlaşan fındıklar bu örtünün üzerine dökülecek. Daha kısa sürede toplanarak direkt harmana götürülecek. Fındık toprağa temas etmeyeceği için toprakta ıslanma nedeniyle meydana gelen gizli çürük olayı ortadan kalkacak. Böylelikle fındıkta kaliteyi arttırıp, randıman artışını sağlamış olacağız.''

File örtü serilen alan ile serilmeyen alan arasındaki kayıp miktarını da araştırdıklarına işaret eden Serdar, ''File serilen alan ve file serilmeyen toprak zemin arasında randıman ve gizli çürük olayını belirliyoruz. Fındıkta çürüme ve aflatoksin (küflenme) olayları yaşanıyor. Üreticiler maliyeti düşürmek için daha geç bahçeye girerek mahsullerini topluyorlar. Tabii direkt toprakla teması olduğu için fındıkta çürüme ve aflatoksin olaylarına rastlanıyor." dedi.

Serdar, bahçelere serdikleri örtü ile birlikte toplama işlemine geçtiklerinde büyük meyve kasaları ve "patpat" olarak tabir edilen tarım aracından yardım alacaklarını söyledi.

Kasaların içine toplanan fındıkların toprakla hiçbir teması olmayacağını vurgulayan Serdar, "Bu sayede hasat maliyeti düşecek, meyve kalitesi daha yüksek olacak. Bu uygulama ile fındıktaki randıman da yüksek olacak. Kullandığımız örtüler tek kullanımlık değil en az 5-6 yıl boyunca kullanılır. Bahçede bekleme süresi bir ay gibi bir süre olacaktır. Fındık için gayet iyi bir yöntem olacaktır.'' diye konuştu.

Prof. Dr. Ümit Serdar, araştırma yaptıkları bahçede hasadın yaklaşık bir ay sonra başlayacağını, projede verim ve kalite artışının sağlanması durumunda Düzce ile Artvin arasındaki bütün fındık arazilerinde uygulamanın yaygınlaşması için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Projede görev alan ziraat mühendisi Şeydanur Kılıçarslan ise başlatılan uygulamanın başarılı olması durumunda ülke genelindeki kayıpların önüne geçilmesi ve kalitenin arttırılması adına büyük fayda sağlayacağını aktardı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.