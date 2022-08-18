Finlandiya Başbakanı Marin'in parti videosu gündem oldu

Finlandiya Başbakan Sanna Marin'in partiye katıldığı videolar sosyal medyada hızla yayıldı.
Videolarda Marin ve yanındaki kişiler şarkı söyleyip dans ederken görülüyor. Marin de videolara dans edip şarkı söylerken yansıyor.
MUHALEFET PARTİSİ SORUMSUZLUKLA SUÇLADI
Ancak Marin'in eğlence videoları farkı tepkilerle karşılaştı. Özellikle ülkesi Finlandiya'daki muhalefet partisi üyeleri, başbakanı kriz dönemlerinde sorumsuz olmakla suçladı. Rusya ile kriz sürerken Marin'in partilemesi sorumsuzluk olarak nitelendirildi.
Videolar Finlandiya'da gündem olurken Avrupa ülkeleri görüntüleri daha farklı yorumladı. Alman dergisi Bild, Marin'in parti imajını överek Marin'i "dünyanın en havalı politikacısı" olarak nitelendirdi.
SIK SIK TARZI İLE GÜNDEM OLUYOR
Finlandiya Başbakanı farklı tarzı ile klasik Avrupalı liderlerden farklı bir imaj çiziyor. Marin son olarak geçtiğimiz haftalarda bir festivale katılmış ve deri ceket ve botlarıyla gündem yaratmıştı.
Marin geçtiğimiz yıl ise COVID-19 kurallarını ihlal ederek gece yarısı bir eğlence kulübüne gitmesi nedeniyle tepki çekmiş ve özür dilemişti.
DÜNYANIN EN GENÇ BAŞBAKANI OLMUŞTU
2019'un Aralık ayında Finlandiya'da hükümet ortaklarının desteğini kaybetmesi nedeniyle Başbakan Antti Rinne'nin istifa etmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SDP) Sanna Marin'i yeni kurulacak hükümetin başbakanı olmuştu.
Yeni hükümetin kurulup cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından o dönem 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk'u geride bırakmıştı.
* Haberin görselleri Associated Press ve İHA'dan servis edilmiştir.
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