Finlandiya Başbakanı Marin'in parti videosu gündem oldu

Videolarda Marin ve yanındaki kişiler şarkı söyleyip dans ederken görülüyor. Marin de videolara dans edip şarkı söylerken yansıyor.

Videolar Finlandiya'da gündem olurken Avrupa ülkeleri görüntüleri daha farklı yorumladı. Alman dergisi Bild, Marin'in parti imajını överek Marin'i "dünyanın en havalı politikacısı" olarak nitelendirdi.

Ancak Marin'in eğlence videoları farkı tepkilerle karşılaştı. Özellikle ülkesi Finlandiya'daki muhalefet partisi üyeleri, başbakanı kriz dönemlerinde sorumsuz olmakla suçladı. Rusya ile kriz sürerken Marin'in partilemesi sorumsuzluk olarak nitelendirildi.

SIK SIK TARZI İLE GÜNDEM OLUYOR

Görsel: İHA

Finlandiya Başbakanı farklı tarzı ile klasik Avrupalı liderlerden farklı bir imaj çiziyor. Marin son olarak geçtiğimiz haftalarda bir festivale katılmış ve deri ceket ve botlarıyla gündem yaratmıştı.

Marin geçtiğimiz yıl ise COVID-19 kurallarını ihlal ederek gece yarısı bir eğlence kulübüne gitmesi nedeniyle tepki çekmiş ve özür dilemişti.