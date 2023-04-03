Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başa baş geçen seçimlerde muhafazakarlara yenildi

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi (NCP) seçimin galibi oldu. Solcu Başbakan Sanna Marin, başa baş geçen seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

Hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Tüm oyların sayıldığı seçimlerde Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 200 sandalyeli parlamentoda Ulusal Koalisyon Partisi, 46 sandalye kazanan sağcı ve popülist Finler Partisi’nin hemen önünde tamamlayarak 48 sandalye kazandı.

Finler Partisi oyların yüzde 20,1’ini aldı.

Marin'in yüzde 19,9 oy alan Sosyal Demokrat Partisi (SDP) ise parlamentoda 43 sandalye ile temsil edilecek.

53 yaşındaki merkez-sağ NCP lideri Petteri Orpo seçimlerin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada "Finlandiya'yı düzeltme" ve ekonomik ilerleme sağlama sözü verdi.

Seçimlerin ardından Orpo koalisyon hükümeti kurmak için harekete geçecek.

Finlandiya'nın nisbi temsil sistemine göre Orpo’nun ülkeyi yönetmek için 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla temsilciyi çatısı altında toplaması gerekecek.

Orpo'nun önünde iki seçenek var; Riikka Purra'nın liderliğini yaptığı Finler Partisi ile sağ kanattan oluşan bir koalisyon kurmak ya da Sanna Marin'in Sosyal Demokratları ile bir anlaşmaya varmak.

Marin’in başbakanlığının ise sona ermesi bekleniyor.

37 yaşındaki başbakan parti üyelerine yaptığı konuşmada, "Destek aldık, (parlamentoda) daha fazla koltuk kazandık. Bugün birinci parti gelmesek bile bu harika bir başarı” dedi.

2019 yılında göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin, dünya çapında özellikle yeni kuşaklar arasında ilerlemeci bir rol model olarak görülüyor ancak basına sızan parti görüntüleri ve kamu harcamaları nedeniyle ülkesinde eleştirildi.

Pek çok Finli, özellikle de gençler arasında çok popüler olmaya devam ederken, emekli maaşları ve eğitim için yaptığı harcamalarla “tutumlu” olmadığı gerekçesiyle bazı muhafazakarlardan tepki topladı.

NCP anketlerde, son aylarda düşüş görse bile neredeyse iki yıldır öndeydi.

Kamu harcamalarını ve Marin’in göreve geldiği 2019’dan bu yana GSYİH'nın % 70'inden biraz fazlasına ulaşan kamu borçlanmalarını durdurma sözü verdi.

Orpo, Marin’i, Ukrayna Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığı enerji krizinin olduğu ve yaşam maliyetinin arttığı bir zamanda Finlandiya'nın ekonomik dayanıklılığını aşındırmakla suçladı.

EPA Riikka Purra

Orpo, parlamentoda çoğunluk elde etmek için tüm partilerle müzakere edeceğini söylerken, Marin Sosyal Demokratlar’ın NCP ile birlikte ülkeyi yönetebileceğini ancak Finler Partisi ile hükümet kurmayacağını açıkladı.

Marin, Ocak ayındaki bir tartışma programı sırasında Finler Partisi'ni "açıkça ırkçı" olarak nitelendirdi. Parti bu suçlamayı reddediyor.

Finler Partisi'nin ana hedefi, lideri Riikka Purra’nın ifadesiyle AB dışından gelen “zararlı” göçü azaltmak. Harcamaları azaltmak için NCP gibi o da kemer sıkma politikalarını getirmeyi amaçlıyordu.

Marin'in başarıları arasında ülkeyi Covid-19 zamanında yönetmesi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkesini NATO’ya katması sayılıyor.

Son olarak Türkiye’nin de onay vermesiyle birlikte İttifak’taki 30 ülkeden destek alan Helsinki’nin günler içerisinde NATO üyesi olması bekleniyor.