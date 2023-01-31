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AA

Finlandiya polisi, kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

Finlandiya basınının, ülkede faaliyet gösteren STT haber ajansına dayandırdığı habere göre, Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını "cezalandırılabilir suç" olarak değerlendirecek.

Buna göre, kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir." ifadelerini kullandı.

Haberde, Finlandiya hukukunun diğer İskandinav ülkelerinin aksine "dini barışı" koruduğu ve ihlalinin cezalandırılabileceği bilgisine yer verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.