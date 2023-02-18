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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO'ya üyelik durumunun Türkiye'nin "elinde" olduğunu belirterek "Eğer sadece Finlandiya'yı alıyoruz derlerse zor bir durum olacak ama 'Hayır başvurumuzu çekiyoruz' mu diyeceğiz? Hayır, bunu yapamayız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde
AA

Niinistö, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye tarafından Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olumlu açıklamalar olduğunu belirterek "Biz NATO'ya İsveç'le katılmak istiyoruz. Ayrı bir katılımı talep etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik kararının Ankara tarafından verileceğini ve kararı beklediklerinin altını çizen Niinistö, şöyle devam etti:

"NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde. Eğer sadece Finlandiya'yı alıyoruz derlerse bu bizim için zor bir durum olacak ama 'Hayır başvurumuzu çekiyoruz' mu diyeceğiz? Hayır, bunu yapamayız. Biz İsveç'le birlikte üyelik başvurusunu tamamlayarak üzerimize düşeni yaptık. Kararı vermek Türkiye'nin elinde."

"Sıradaki hedef Moldova olabilir"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Moldova'yı işaret ederek "Rusya'dan bahsediyorsak sıradaki hedef Moldova olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Frederiksen, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun cesur bir lider olduğunu belirterek "Moldova'yı, Gürcistan'ı ve komşu ülkeleri unutmamalıyız. Savunma üzerine daha fazla harcama yapmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Frederiksen, şunları kaydetti:

"Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmeliyiz. Daha fazla silah verilmeli ve bağış yapılmalı. Bunlar olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmalı. Avrupa'daki ülkeler olarak daha yakın çalışmalı ve daha güçlü ortaklıklar kurmalıyız."

"Vilnius'a kadar üye olmaları için çalışıyorum"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraların gereğini yaptıklarını savundu ve tüm müttefiklere iki ülkenin üyeliklerini onaylama çağrısı yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Önemli olan birinin diğerinden önce üye olması değil, ikisinin de bir an önce üye olması. İki ülkenin de (temmuzdaki) Vilnius Zirvesi'ne kadar üye olmalarını sağlamak için çok çalışıyorum." dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermenin Türkiye'nin kararı olduğunu tekrarlayan Stoltenberg, "Türkiye'ye iki katılım protokolünü de onaylaması çağrısında bulundum. Ancak birini onaylarlarsa o zaman Finlandiya ittifakın üyesi olacak." diye konuştu.

Stoltenberg, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ve Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştü.

Stoltenberg, iki liderle Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Almanya'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Stoltenberg, önceki gün Türkiye'yi ziyaretinin ardından İsveç ve Finlandiyalı liderlerle iyi bir görüşme yaptığını aktardı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin iki ülkeyi ittifaka davet edip, tarihi bir karar aldığını belirterek "İsveç ve Finlandiya, şu anda başvuru öncesine göre daha güvende. Her iki ülkeyi tam üye olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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