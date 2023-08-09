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        Haberler Dünya Finlandiya'da bir kişi arkadaşının aracına 'şaka amaçlı' dinamit yerleştirdi

        Finlandiya'da bir kişi arkadaşının aracına 'şaka amaçlı' dinamit yerleştirdi

        Finlandiya'nın batısındaki Pedersöre'ye bağlı Kaliby köyünde yaşayan bir kişi, arkadaşına şaka yapmak amacıyla iki arabasına 12 kilo dinamit yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:58
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        Arkadaşının aracına 'şaka amaçlı' dinamit yerleştirdi
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        YLE haber ajansına konuşan bölge polisi, olaya ilişkin detayları paylaştı.

        Büyük miktarda patlayıcı nedeniyle çevre binaların boşaltıldığını aktaran Finlandiya polisi, olayın terör eylemi olmadığını ifade etti.

        Polise verdiği ifadede arkadaşına "şaka" yapmak için 12 kilo dinamiti iki ayrı arabaya yerleştirdiğini anlatan şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

        Söz konusu şüphelinin patlayıcıları nereden temin ettiğine dair araştırmalar sürüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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