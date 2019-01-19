Finlandiya'da rızasız cinsel ilişki tecavüz kapsamına alınacak

Finlandiya parlamentosu

Finlandiya hükümeti, rızasız cinsel ilişkinin tecavüz kapsamına alınması için yasalarda değişikliğe gideceğini açıkladı. Çocuklarla cinsel ilişki de tecavüz sayılacak.

Yasa önerisi Avrupa Birliği vatandaşlarının önemli bulduğu konularda meclise teklif verebildiği bir düzenleme kapsamında sunuldu.

Dilekçeyi 57 bin kişi imzaladı

Bu önerinin yer aldığı dilekçeyi 57 bin kişi imzaladı.

Geçen yıl, İsveç de benzer bir yasa geçirmişti.

Finlandiya Adalet Bakanlığı, yasal düzenlemeyi detaylandıracak bir çalışma grubu oluşturdu. Tasarının Nisan'daki seçimlerden sonra parlamentoya sunulması planlanıyor.

Geçen yıl 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin yasaların izin vermemesi nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılması tepkilere yol açmıştı.

Sağcı milletvekilleri de, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Ancak Adalet Bakanı Antti Hakkanen yasadaki değişiklikleri aceleye getirmeyeceklerini ve sosyal medyadaki "hararetli" mesajlara göre karar vermeyeceklerini söyledi.

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