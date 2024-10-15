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        Haberler Dünya Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, AB'yi İsrail'e daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı | Dış Haberler

        Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen, AB'yi İsrail'e daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı

        Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'ni (AB) İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamaya çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:02
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        Finlandiya'dan "İsrail'e yaptırım" çağrısı
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        YLE haber ajansına göre, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Orta Doğu ve Ukrayna gündemiyle düzenlenen Lüksemburg'daki toplantısının ardından gazetecilere konuşan Valtonen, İsrail'e yönelik yaptırımların genişletilmesine ilişkin tartışmaların AB içinde sürdüğünü, böyle bir kararın ancak tüm AB ülkelerinin onayıyla alınabileceğini belirtti.

        Ülkeler arasında görüş farklılıkların olduğunu ancak bölgede gerilimi artıran olaylar sonrası İsrail'e karşı net bir adım atılması gerektiğini ifade eden Valtonen, AB'ye, İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulamayı düşünme çağrısında bulundu.

        Bakan Valtonen, AB'nin 2024 başında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere uyguladığı yaptırımların, ülkedeki hükümet yetkililerini de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

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