Finlandiya, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldıracak mı? 0:00 / 0:00

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Finlandiya'da bir sabah programında konuşan Kaikkonen, geçtiğimiz günlerce İsveç'in Expressen gazetesinde yayınlanan ve İsveç'in Türkiye'nin silah satışına izin verme talebini kabul edeceği yönündeki habere yanıt verdi.

Bakan Kaikkonen, konuşmasında Finlandiya'nın savaş bölgelerine silah ihraç etmeme ilkesini izlediğini vurguladı ve tek istisnanın Ukrayna'da yapıldığını söyledi. Ancak Kaikkonen yine de Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırıp kaldırmayacağı konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Toni Alaranta, 31 Mayıs'ta MTV3 haber kanalına verdiği demeçte, Türkiye'nin talepleri arasında silah ambargosunun kaldırılmasının en kolay uygulama olacağını söyleyerek diğer seçeneklerin daha karmaşık olduğunu belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, THE ECONOMIST'E YAZMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde The Economist dergisine “NATO’nun genişlemesi” başlıklı bir makale yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday ülkelerden terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesi, Türkiye’nin yapacağı terörle mücadele operasyonlarına destek verilmesi, savunma sanayisine yönelik ambargoların kaldırılması taleplerini sıralamış ve "Diplomasi ve diyaloğun her türlüsüne açık olan ülkemiz, bu çabaların aday ülkelerin ikna edilmesine odaklanmasını tavsiye etmektedir. Terörle mücadele konusunda gönülsüz olan hiçbir ülkenin Ankara’da talimat verebileceği hiçbir makam bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.