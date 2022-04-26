Finlandiya ve İsveç gelecek ay NATO'ya başvuracak mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Finlandiya ve İsveç gelecek ay NATO'ya başvuracak mı?
ABONE OL

Finlandiya ve İsveç'in gelecek ay NATO'ya üyelik başvurusu yapabileceği iddia edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya üyelik ihtimali artan Finlandiya ve İsveç'in gelecek ay üyelik başvurusu yapacağı iddia edildi.

Finlandiya ve İsveç gelecek ay NATO'ya başvuracak mı?
Finlandiya ve İsveç gelecek ay NATO'ya başvuracak mı?
0:00 / 0:00
AA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'ya üyelik ihtimali üzerinde durulan Finlandiya ve İsveç'in, gelecek ay İttifak'a üyelik başvurusu kararı alabileceği iddia edildi.

Finlandiya basınından Iltalehti gazetesinde yer alan haberde, iki ülke başbakanının mayıs ortasında bir araya gelerek NATO'ya katılıma ilişkin kararlarını eş zamanlı ilan etmeyi planladığı öne sürüldü.

İsveç basınından Aftonbladet gazetesindeki bir haberde de NATO'ya girmeleri halinde ABD ve İngiltere'nin bu iki ülkeye güvenlik desteği sağlama sözü verdiği hatırlatılarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapacağı iddiası yer aldı.

Basında yer alan iddialara ilişkin iki hükümetten de açıklama yapılmadı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'DAN NATO'YA KATILIM SİNYALİ

Dış politikada askeri tarafsızlık ilkesini benimseyen İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana NATO'ya üye olma sinyalleri vermeye başlamıştı.

Bu kapsamda İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar verildiğini belirtmişti.

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen de 15 Nisan'da verdiği röportajda, ülkesinin "büyük ihtimalle" NATO'ya üyelik için başvuru yapacağını kaydetmişti.

RUSYA'DAN İKİ ÜLKEYE NATO'YA KATILIM UYARISI

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya ile 1939'da "Kış Savaşı" adı verilen muharebede 3 aydan fazla çatışmıştı.

İki ülke arasındaki savaş, 12 Mart 1940'ta imzalanan Moskova Barış Anlaşması ile son bulmuş, anlaşma kapsamında Finlandiya, sınır bölgelerinden Salla ve Karelia şehirleri ile Rybachi yarımadasından Rusya'ya toprak vermeyi kabul etmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu
DÜNYA Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit ...
Son dakika: Rusya'da anaokuluna saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Rusya'da anaokuluna saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
ABD'den "Ukrayna savaşı kazanabilir" açıklaması
DÜNYA ABD'den "Ukrayna savaşı kazanabilir" açıklaması
Son dakika: Kuzey Kore liderinden nükleer güçlerini geliştirme sözü!
DÜNYA Kuzey Kore liderinden nükleer güçlerini geliştirme ...
İspanya Kralı Felipe'den tarihi hareket: Tüm servetini açıkladı! - En Son Haberler
DÜNYA İspanya Kralı ilk kez servetini açıkladı
Son dakika: Putin, anlaşma değil toprak istiyor! - Haberler
DÜNYA FT yazdı: Putin anlaşma değil, toprak istiyor
Son dakika: Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı!
DÜNYA Lavrov'dan nükleer savaş uyarısı!
ABD Dışişleri'nden Kavala kararına tepki
DÜNYA ABD Dışişleri'nden Kavala kararına tepki
Teksas'ta idam mahkumu kadının infazı ertelendi
DÜNYA Teksas'ta idam mahkumu kadının infazı ertelendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.