Finn Harps - Longford Town maçı öncesi rakamlar

Finn Harps ve Longford Town, 13 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Finn Harps 34 puanla 4. sırada, Longford Town 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Finn Harps son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Longford Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 117 kodlu maçı oynayanlar; Finn Harps galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Longford Town galibiyet oranı 2.00.

Finn Harps son haftadaki Drogheda United müsabasında 0-1 kazandı.

Longford Town ise Cobh Ramblers karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Finn Harps, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

Longford Town, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Longford Town 16 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.