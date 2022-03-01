Denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık şirketi KPMG'nin 'Pulse of Fintech' raporuna göre fintech sektöründe geçtiğimiz yıl küresel ölçekte hacmi toplam 210 milyar dolar olan 5 bin 684 adet işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 55'lik bir artışa işaret ediyor.



2021 yılı için küresel fintech yatırımlarının segmentler arasındaki dağılımına bakıldığında ise ödeme sistemleri küresel ölçekte 1.7 milyar dolar yatırım çekerek zirvedeki yerini korudu. Blok zinciri ve kripto para dünyası ise 30.2 milyar dolar ile rekor seviyede yatırım çekti. Onu 4.85 milyar dolar yatırım ile siber güvenlik ve ardından 1.62 milyar dolar yatırım ile servet teknolojisi izledi.



Fintech odaklı global birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 2020'de 76 milyar dolardan 2021'de 83.1 milyar dolara ulaştı.



Küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları ise yeni bir rekorla 115 milyar dolara ulaşarak 2018'de görülen 53.2 milyar dolar zirvesini geride bıraktı. 2021 yılında, 1 milyar doları aşan fintech odaklı yedi VC yatırım turu gözlendi.



Özel sermaye (PE) şirketlerinin de fintech sektöründeki küresel yatırımları 12 milyar doları aşarak 2018 yılında görülen bir önceki rekor seviye olan 5 milyar doları geride bıraktı.

'YATIRIMLARIN 2022'DE DE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR'

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri ve Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, "Küresel fintech pazarı çok güçlü bir yılı geride bıraktı. İşlemlerde 2018 yılından bu yana görülmemiş rekor seviyeler kaydedildi. 2022'de de fintech yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi bekleniyor, aktivitenin de özellikle gelişmekte olan fintech pazarlarında yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Ödeme sistemleri 2021'de de yatırımlar arasında ilk sırada yer aldı, 2022 için de güçlü görünümünü koruyor. Blok zinciri ve kripto para dünyası 2022'de de cazip yatırım alanları arasında karşımıza çıkıyor. Finansal hizmetlerde dijitalleşmede kritik bir eşiğe ulaşıldı, bankacılık platformlarının inovasyonunu sağlayacak uygulamalar ön plana çıkacak" yorumunda bulundu.