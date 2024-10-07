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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Fintek dünyası bir araya geldi - Girişimcilik Haberleri

        Fintek dünyası bir araya geldi

        Sipay, finansal teknoloji dünyasını Partner'Si Day etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte, finteklerin dönüşümünde bugünün öncelikleri ve yarının yatırımları konuları mercek altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:07
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        Fintek firması Sipay tarafından Partner’Si Day etkinliği gerçekleştirildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu ve Mastercard Türkiye CEO’su Avşar Gürdal’ın söyleşisiyle başlayan etkinlikte fintek ekosisteminin tanınan ismi Soner Canko’nun moderatörlüğünde Craftgate CEO’su ve Kurucusu Hakan Erdoğan, Sipay CEO’su Semih Muşabak ve YemekPay CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Yazıcıoğlu’nun katılımıyla “Fintek Dönüşümünde Büyüme: Bugünün Öncelikleri, Yarının Yatırımları” başlıklı panel düzenlendi.

        Fintek ekosisteminde bugün hangi alanlara odaklanılması gerektiğinin ve gelecekte hangi fırsatların yatırım yapılmaya değer olacağının konuşulduğu panelde “Finteklerin dönüşüm yolculuğunda teknoloji ve müşteri beklentileri arasında nasıl bir denge kurulmalı?”, “Gömülü finans, yapay zekâ, blockchain ve açık bankacılık gibi global fintek trendlerine Türkiye'de ne ölçüde yatırım yapılıyor?”, “Ekosisteminin hızla değişen dinamikleri içinde büyümenin sürdürülebilir olmasını nasıl sağlarız?”, “Yatırım yapılmaya değer en önemli alanlar hangileri olacak?” gibi sorular masaya yatırıldı.

        “İNOVASYON VE BÜYÜMENİN MERKEZİ”

        Sipay CEO’su Semih Muşabak, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Global ölçekte zorlu geçen birkaç yıla rağmen küresel fintek ekosistemi inovasyonun ve büyümenin merkezi olmayı sürdürüyor. Gelişen teknolojilerle oyunun kuralları her geçen gün değişirken, ‘rekabet’ yerine ‘rekaberlik’ içinde büyüme giderek daha çok önem kazanıyor. Bu bakış açısıyla ‘Birlikte büyüyoruz’ diyerek Sipay olarak sektörümüzdeki ilk iş ortakları etkinliğine imza atmaktan dolayı mutluyuz. Partner’Si Day etkinliğini sektörümüzün dayanışmasını ortaya koymak adına son derece kıymetli görüyorum. İlerleyen dönemlerde düzenleyeceğimiz etkinliklerle sektör paydaşlarımızla birlikte fintek dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğiz.”

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