Fiorentina - Roma maçı rakamları

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Fiorentina, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Roma takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 15 puanlı Fiorentina 6. sırada bulunuyor, Roma 15 puana sahip ve 8. sırada. Fiorentina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Roma son 5 mücadelede 5 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da Fiorentina kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Roma kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Fiorentina son hafta oynanan SPAL maçında 1-1 berabere kaldı.

Roma ise Lazio karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Fiorentina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fiorentina, kendi sahasında 13 gol attı, 2 gol yedi.

Roma ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roma, 5 gol atarken 5 gol yedi.

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