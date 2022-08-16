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FETÖ firarisi eski kaymakam, Denizli'de bağ evinde yakalandı

FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kaymakam M.D, Denizli'de bir bağ evinde yakalanarak cezaevine gönderildi

Firari eski kaymakam bağ evinde yakalandı
AA

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yapılan yargılama sonucu 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı kesinleşen M.D'nin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'ndeki bir bağ evine baskın düzenleyen ekipler, M.D'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin daha önce bir ilde vali yardımcılığı yaptığı, Ankara'daki bir ilçede kaymakamlık yaptıktan sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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