Firari FETÖ hükümlüsü 8 polis yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç komiser yardımcıları Turgay S., Murat K. baş polis Mahmut E. ile polis memurları Ahmet T., Ahmet A., Adem B. ve Muzaffer K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün gizli haberleşme programı `ByLock´ kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlüler, dün adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.