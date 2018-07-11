Amerika'da, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın işyerinde ABD bayrağını öperken görüntülendiği ortaya çıkan FETÖ'nün "Malatya imamı" Eyyüp Doğan'ın Türkiye'ye iadesi için yasal işlem başlatıldı.

ABD BAYRAĞINI ÖPERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI



Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 33 kişi arasında bulunan ve Ocak 2016'dan bu yana firari olarak aranan Eyyüp Doğan'ın Amerika'da olduğu ortaya çıktı. Eyyüp Doğan'ın, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletindeki iş yerinde ABD bayrağını öperken görüntülendiği kayıtlarda tespit edildi.

MALATYA AĞIR CEZA DOSYAYI BAKANLIĞA GÖNDERDİ



Bunun üzerine harekete geçen Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ve aleyhindeki delilleri ekleyerek Doğan'ın yakalanma emrinin infazı konusunda ABD'den istenmesi amacıyla hazırladığı dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Dosyada ABD ile Türkiye arasında yapılan suçluların karşılıklı iadesi sözleşmesi çerçevesinde Doğan'ın ABD'den istenmesi talep edildi.



Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün 'il imamlığını' yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından 'bölge imamı' olarak görevlendirildiği belirlenmişti.