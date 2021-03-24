4 kişi öldü! 10 kişi yaralandı! 22 aydır aranıyor! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beşiktaş'ta TEM otoyolunda, 8 Haziran 2019'da sürücü Yusuf Arıkboğa, içinde 14 kişinin bulunduğu araca çarpmış, kazada 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

Makas atarak kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf Arıkboğa'yı olay yerine gelerek kaçırdıkları öne sürülen 4 sanığın davasında karar çıkmış, mahkeme "Suçluyu kayırma" suçundan sanık Abdulsamet Topçi'yi 4 yıl, sanık Mehmet Topçi'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

DHA'da yer alan habere göre diğer iki sanık Murat Şarlı ve Selman Uluşan hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Kazaya makas atarak sebep olduğu iddia edilen sürücü Yusuf Arıkboğa'nın ise firari olması nedeniyle dosyayı ayrılmıştı. 22 aydır firari olan sanık Yusuf Arıkboğa hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"SANIK ALKOLLÜYDÜ" İDDİASI

Kazada, eşini ve 8 yaşındaki oğlunu kaybeden İlhan Özçelik, yaptığı açıklamada, kazada `öldü´ diye toprağa verdiği kızı Hiranur'un yaşadığını, toprağa verilen kızın ise kendi yeğeni Gülnür Eray olduğunu 28 gün sonra öğrendiğini anlattı. Acılı baba kazada eşini, oğlunu ve iki yeğenini kaybettiğini, alkollü bir şekilde araç kullandığını iddia ettiği sanık Yusuf Arıkboğa'nın ise hala firari olmasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"AİLEMİ DAĞITTI"

İlhan Özçelik kazadan sonra sanıkların yaralılara yardım etmediğini ve sanık Mehmet Topçi'nin aracın sürücüsü firari sanık Yusuf Arıkboğa'yı ve diğer sanıkları olay yerinden kaçırdığını öne sürdü. Özçelik, kazada resmi kayıtlara ölü olarak geçen daha sonra yaşadığı ortaya çıkan Hiranur Özçelik'in (11) ise bir gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğini diğer gözünün ise bulanık gördüğünü, vücudunun birçok yerinde de hasar olduğunu aktardı.

"HER GÜN EVDE AĞLIYORUM"

Özçelik, "Yusuf Arıkboğa 2 yıldır firari, benim ailemi dağıttı. Her gün eve geldiğimde ağlıyorum. Onları olay yerinden kaçıran Mehmet Topçi'nin daha fazla ceza almasını, Yusuf Arıkboğa'nın ise bir an önce yakalanmasını istiyorum" diyerek mağduriyetini dile getirdi.