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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da işlenen cinayetin firari şüphelisi kadın kıyafetiyle yakalandı! - Güncel haberler

        İstanbul'da işlenen cinayetin firari şüphelisi Bilecik'te kadın kıyafetiyle yakalandı

        İstanbul'da eski Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın firari şüphelisi kadın kıyafetiyle yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:23
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        Firari zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı!
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        İstanbul'da eski Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmanın firari şüphelisi, Bilecik'te yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre polise, Beşiktaş Mahallesi'nde çarşaflı şüphelilerin gezdiği ihbarının yapılmasının ardından çarşı ve mahalle bekçisi yaya devriyesi tarafından çarşaflı bir kişi tespit edildi.

        Bu kişinin kimliğini kontrol eden görevliler, eşkalinin kimlikteki fotoğrafla uyuşmadığını, kadın olmadığını belirledi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen bu kişinin, kendisine kadın görünümü veren Faruk P. olduğu anlaşıldı.

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        Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silah çatışmayla ilgili İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan arandığı tespit edilen Faruk P. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da işlem yapıldı.

        Şüphelinin, İstanbul'a götürülerek cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde 22 Ağustos'ta, Köksal Kaçmaz ile sahibi olduğu kafenin önüne araç park eden Faruk P, Tevfik P, Fuat P. ve S.A.P. arasında tartışma çıkmıştı. Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Kaçmaz hayatını kaybetmiş, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmış, silah kullandığı belirlenen firari Faruk P'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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