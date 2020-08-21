Firas Mansur kendini Suriye'deki iç savaş mağduru sivillere yardıma adadı

AA

Mansur, düzenlediği yardım kampanyalarıyla, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplarda yaşam mücadelesi veren sivillere birçok alanda yardım ulaştırıyor.

Ameliyat parası olmadığı için gözlerini kaybeden ve kanser hastası olup da tedavi olamayan insanları gördükten sonra sağlık alanında yardım çalışmalarına yönelen Mansur, onlarca görme engelli çocuğu sosyal medya aracılığıyla topladığı yardımlarla tedavi ettirdi.

Suriyeli yardım gönüllüsü Firas Mansur AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların çektiği acı karşısında sessiz kalmak istemediğini, bu nedenle sosyal medya üzerinden yardım toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

İlk çağrısının ardından 40 soba bağışı alarak yaklaşık 2 yıl önce yardım işlerine başlayan 24 yaşındaki Mansur, "Bu paylaşım bana insani yardımı sevdirdi. Kampta insanların her şeye ihtiyacı var." dedi.

Mansur, " Kamplarda günlük paylaşım yaparak sağlık alanında yardıma muhtaç insanlara yardım ediyoruz. Bu sayede onlarca görme engelli çocuğun gözlerinin açılmasına vesile olduk." ifadelerini kullandı.

- "İnsanların ihtiyacını karşılama duygusu anlatılmaz yaşanır"

Hayırseverlerin desteğiyle okullar kurduklarını ifade eden Mansur şöyle devam etti:

"Kamplara ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Acil vakaları ameliyat ettirdik. Yine de bu yardımlar zor şartlarda yaşayan insanların ihtiyacı karşısında az kalıyor. Gün geçtikçe kanser hastalarının sayısı artıyor. Çok sayıda sivil derme çatma çadırda yaşıyor. Ekmek parası bulamayanlar bile var. İnsanların ihtiyacını karşılama duygusu anlatılmaz yaşanır. İnsani yardım görevlilerine sözle de olsa destek olun."

Firas Mansur'un tedavi ettirdiği görme engelli 11 aylık Nur'un annesi Ayşe Abdülkerim de kızının 2 aylıkken gözlerinin görmediğini fark ettiğini birçok hastaneye başvuruda bulunduğunu ancak tedavi ettiremediğini söyledi.

Abdulkerim "Daha sonra Allah bize Firas kardeşimizi gönderdi. Allah’ın ve Firas’ın sayesinde kızım ameliyat olarak görmeye başladı. Kızım gördüğünde dünyalar benim olmuştu." dedi.

,Ahmet Karaahmet