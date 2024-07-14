Fırat Aras: "Hedef 1. Lig'e çıkmak"

Isparta 32 Spor'da oynayan 26 yaşındaki futbolcu Fırat Aras, yeni sezondaki hedefler hakkında konuştu. Aras, "Geçtiğimiz sezonu play-off potasının 4 puan altında tamamladık. Daha fazla çalışıp geçen sezon yapılan ufak hatalardan ders çıkaracağız ve hedefimiz olan bir üst lige çıkacağız. Bu şehir ve kulüp üst ligde mücadele etmeyi hak ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapıp, hak ettiğimiz yerlerde olacağız" dedi.