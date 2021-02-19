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Fırat Çakıroğlu ölümünün 6. yılında Aydın ve Manisa'da anıldı

Ege Üniversitesinde 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Aydın ve Manisa'daki etkinliklerle anıldı.

Fırat Çakıroğlu ölümünün 6. yılında Aydın ve Manisa'da anıldı
AA

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camisi önünde düzenlenen anma programında vatandaşlara lokma dağıtıldı, Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, burada yaptığı açıklamada, Fırat Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle aldıklarını, onu unutturmamak için her zaman burada olacaklarını ifade etti.

Programa MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

- Kula'da mesire alanı açıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde de Fırat Çakıroğlu adına yaptırılan mesire alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış ve anma etkinliğinde konuşan Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Çakıroğlu'nun ülkü ocaklarından yetişen tüm gençlere örnek olduğunu söyledi.

Çakıroğlu'nun yüreğinin vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olduğuna değinen Akçay, şunları kaydetti:

"20 Şubat 2015'de hain, kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin adını yaşatmak adına bugün mesire alanı ve Ülkü Ocakları Gençlik Kampını kentimize kazandırmış oluyoruz. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok'a, verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kamp içerisinde mesire alanı, otağ Yörük çadırı, yürüyüş ve koşu parkuru yer alacak. Manisa'da binlerce fidanımızı yetiştirmeye devam edeceğiz."

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