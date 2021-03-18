Fırat Elektrik, 2021'de 266 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Fırat Elektrik, 2021'de 266 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ) sorumluluk alanında son 10 yılda 820 milyon TL yatırım yaptıklarını, bu yıl da 266 milyon TL tutarındaki yatırımı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Fırat Elektrik, 2021'de 266 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor
AA

Fırat Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de kaliteli ve kesintisiz enerji arzını 10 yıldır müşterilerine sunan Fırat EDAŞ'ın 2020 değerlendirmesinin yapıldığı ve 2021 hedeflerinin ele alındığı yönetim toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Dağıtım Operasyonları Genel Müdürü Ömer Kandemir, İcra Kurulu Üyesi Fırat Doğan'ın yanı sıra Fırat EDAŞ Müdürü Fikret Türkmen ve şirket yöneticileri katıldı.

Salgın süreci nedeniyle gerekli önlemlerin titizlikle alındığı toplantı sonrası Erdeniz, Fırat EDAŞ Battalgazi ilçe yöneticiliğini ziyaret ederek bölgede yapılan planlı bakım çalışmasını yerinde inceledi.

- "Hedeflenen yatırım önceki yılın 2 katı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdeniz, 2011 yılından bugüne geçen 10 yıllık süre zarfında Fırat EDAŞ'ın sorumluluk alanında toplam 820 milyon TL tutarında yatırımın tamamlandığını belirterek, 2021 yılı kesintisiz enerji arzı noktasında hedeflenen yatırım tutarının 266 milyon TL olduğunu bildirdi.

Hedeflenen yatırımın önceki yılın 2 katı olduğunu aktaran Erdeniz, planlar dahilinde yıl boyu stratejik noktalara yapılacak yatırımların kaliteli ve kesintisiz enerji noktasında bölgenin öncelikli ihtiyacına cevap verecek ve kalıcı çözüm sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1.300 çalışanı ile Fırat EDAŞ'ın, sektörün ve ülkenin önemli istihdam sağlayan kurumlarından biri olduğunu belirten Erdeniz, 2020 yılında 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'ne ulaşan çağrıların cevaplanma oranının yüzde 98, ortalama cevaplama hızının ise 7 saniye olduğunu bildirdi.

Erdeniz, "Müşteri memnuniyetini yükseltme önceliği ile bölgede elektrik dağıtım hizmetinde kaliteli ve tecrübeli ekiplerimiz, 1 milyonun üzerindeki tüketicimize kesintisiz enerji için 7/24 hizmet vermektedir." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME