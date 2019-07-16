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HaberlerKültür-Sanat

Fırat ile Tanış olun

Fırat Tanış, 'Gelin Tanış Olalım' ile türkü ve tiyatroyu bir arada sunacak

Fırat Tanış

Fırat Tanış, Semih Çelenk'in kaleme alıp yönettiği, 'Gelin Tanış Olalım' adlı tek kişilik türkülü gösterisini, 16 Temmuz Salı günü Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında sahneleyecek.

17 Temmuz'da sahne Yılmaz Erdoğan ve komik ekibi "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2nin olacak.
18 Temmuz akşamı ise şarkılarıyla Kenan Doğulu yaz konserlerinin en coşkulusunu vermeye hazırlanıyor.

Diğer Organizasyonlar
18 Ağustos Pazar ATA DEMİRER GAZİNOSU
19 Ağustos Pazartesi YALIN
20 Ağustos Salı ŞEVVAL SAM
13 Eylül Cumartesi CANDAN ERÇETİN
14 Eylül Cumartesi CEM ADRIAN
16 Eylül Pazartesi KAAN SEKBAN – SAÇMALAR
17 Eylül Salı GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

 

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