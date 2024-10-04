Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları dürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.