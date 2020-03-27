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Fırat Kalkanı bölgesinde uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Kilis ve Azez emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 bin hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Fırat Kalkanı bölgesinde uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
AA

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde Kilis ve Azez emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 61 bin hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Azez Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Suriye Görev Gücü kapsamında, Kilis ve Azez Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahadan elde ettikleri istihbarat doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'de operasyon başlattı.

Ortak operasyonda, 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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