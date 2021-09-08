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Şehit Muammer Yiğit Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi

Fırat Kalkanı şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı - Haberler
Fırat Kalkanı şehidi gözyaşlarıyla uğurlandı
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AA

Şehit Yiğit'in naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı. Burada babası Hüseyin, annesi Fatma, eşi Özlem Yiğit şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 7 aylık oğlu Melih ise babasının tabutuna son kez dokundu.

AA'da yer alan habere göre, şehit Yiğit'in cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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