Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırat Nehri’nde kaybolan Ahmet’in cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Fırat Nehri’nde kaybolan Ahmet’in cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri'ne giren Ahmet Kurt'tan acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 14 yaşındaki Ahmet'in cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki Ahmet'ten acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt (14), bir süre suda çırpındıktan sonra kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 saat sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Olay, öğleden sonra meydana geldi. Fırat Nehri’ne giren Ahmet Kurt, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik arama çalışmasının ardından Ahmet Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi