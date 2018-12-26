Orta Doğu’nun özelliğidir, boşluk kaldırmaz; daha oluşmamış halini doldurmak için dahi harekete geçer.

ABD Başkanı Trump’ın sürpriz şekilde Suriye’den çekilme kararı ile ortaya çıkan durum da bundan farklı değil.

Washington yönetimi, DAEŞ ile mücadele ve çekilmesi halinde ortaya çıkacak muhtemel boşluğun doldurulmasında tercihini Türkiye’den yana kullandı.

Türkiye de müttefikinden gelen talebi olumlu karşılayıp Suriye sahasına girmek için hazırlıklarını yaptı ve birliklerini kaydırdı.

Şam yönetimi yine boş durmadı...

Fırat Kalkanı harekatı sırasında yaptıkları gibi yine Amirah bölgesinde askerlerini hareketlendirdi...

Bu gelişmeler yaşanırken, dün TBMM’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılaştık, Abdülkadir Selvi ile kuliste sohbete başladık.

Sohbete geçmeden önce bir gözlememi paylaşayım, çok iyi kilo vermiş ve sportif yapısı daha öne çıkmış.

Bunun yanı sıra golf ve uzun uçak yolculuklarından kaynaklı bel ağrısı sorunuyla karşılaşmış.

TRUMP ÜÇ KEZ SÖYLEDİ

Kilo vermek iyi gelmiş.

Kilo vermiş olmasından dolayı imrendiğimi belirtip, darısı başıma deyip sohbete gelirsek...

Aramızdaki konuşma aynen şöyle gelişti:

-Trump’ın 2019’da Türkiye’ye geleceğinizi söylediniz; ancak Beyaz Saray henüz planlanmış bir Türkiye programı olmadığını söyledi.

- Arjantin’deki G-20 Zirvesi’ndeki görüşmemizde gelmek istediğini söyledi. Sonra NATO zirvesi sırasında da gelmek istediğini bir daha belirtti. En son telefon konuşmasında da geleceğini söyledi. Türkiye’yi çok sevdiğini ve 2019’da gelmek istediğini belirtti... Üç kez tekrar etti.

- Trump, DAEŞ ile mücadeleyi Türkiye’nin yapacağını açıkladı. DAEŞ ise Türkiye’nin oldukça uzağında ve oraya gitmek için de YPG bölgesinden geçmek gerekiyor. Nasıl geçilecek?

- DAEŞ neredeyse biz oraya kadar gideriz…

- YPG sahasından geçişe ilişkin ABD’nin bir marjı (koşulu) var mı?

- ‘Kürtler…’ diyor. YPG’ye yatırım yapmışlar, ama 'YPG' diyemiyor, 'Kürtler' diyor. Biz de 'Kürtleri severiz' diyoruz. 'Bizim mücadelemiz PKK' ile diyoruz.

- ABD bir de SDG diyor.

- SDG değil, SDG içinde Araplar var.

Gelinen noktadan memnundu, yakında Moskova’ya gideceğini belirterek yanımızdan ayrıldı.

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Diğer muhalefet adayları

Yerel seçim de genel gibi iki ana aks üzerinde mücadele edilen zemine taşındı.

Bir yanda AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu seçim işbirliği…

Bunun dışında kalan partiler ise ittifakların içinde olmama kararlılığını koruyor.

Farklı yerlerde farklı partilerle işbirliği yapma kararı almış olsalar da bunu tam anlamıyla ülke geneline yayma düşünceleri yok.

Bundan dolayı parlamentoda grubu bulunan HDP ile temsil edilen Saadet Partisi'nin adayları da önem arz ediyor.

Çünkü büyük kentlerde tek başına kazanmasalar da ötekinin kazanması açısından önemli birer kriter oluşturuyor.

Her ne kadar AK Parti, HDP’ye oy vermiş seçmen konusunda CHP’ye suçlama getiriyor olsa da geçmiş seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Antalya’da bu kesimden gelen oylar, kazanmasında önemli faktör oluşturdu.

Benzer durum SP için de geçerli.

Oyları düşük olabilir ancak milletvekili genel seçiminde CHP’nin bazı yerlerden vekil çıkarmasında SP, az oyla çok katkı yaptı.

TÜRK VE SAKIK

Bunun genel seçimdeki etkisi de kaçınılmaz olacak.

Hatta bazı yerlerde önemli bir faktör oluşturacak.

HDP yöneticileri ile dünkü sohbetimden çıkardığım kadarıyla onlar da bazı yerlerde özellikle Cumhur İttifakının kimleri aday göstereceğini görmek istiyor.

Bununla birlikte bazı yerlerde de adaylarını bugünden tespit etmeye başlamış.

Örneğin geçen seçim Ağrı’da yerine kayyum atanmasından dolayı görevden ayrılmak zorunda Sırrı Sakık bu seçimde memleketi Muş’tan aday olmaya karar vermiş.

Yine yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de Mardin’den devam etmekte kararlı.

KARS VE IĞDIR HESABI

Görünen o ki Cumhur İttifakının çıkaracağı aday durumuna göre HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de milletvekili seçildiği Kars’tan bu kez belediye başkan adayı olabilir.

Çünkü Kars merkezde geçen seçim AK Parti %30,8 oy alırken, onu %29,2 ile HDP; %20,2 ile CHP; %10,6 ile İYİ Parti ve %7,0 ile de MHP takip etmişti.

Cumhur İttifakı bir süre önce Kars ve Iğdır adaylarını açıkladı; ancak son görüşmede HDP’nin bu illeri alma olasılığına karşı yeniden elden geçirilmesine karar verildiği yönünde haberler çıktı.

TBMM’de dün karşılaştığım AK Parti Iğdır adayı Adil Aşırım da kentte AK Parti’nin gücünün yüksek olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakının bütünlüğünü koruyarak bunu parçalanmaması gerekir” dedi.

Eğer yeni bir durum değerlendirmesi yapılırsa, MHP’nin Erzurum’u bırakması gibi, HDP’nin kazanmasının önüne geçmek için Kars veya Iğdır’dan birinden adayını çekmesi gerekiyor.

Ancak bu yönde bir gelişme henüz sağlanmış değil, çünkü HDP’nin %45 aldığı Iğdır’da MHP ikinci, AK Parti üçüncü parti…

Kars’ta ise AK Parti ikinci, MHP dördüncü sırada…

HDP ise Cumhur İttifakında bu yöndeki müzakereden haberdar olduğu için aday çıkarmak için sonuçlanmasını bekliyor.

Eğer bir ittifak olursa aday olmak yerine CHP’nin adayını destekleyen bir eğilime girme olasılığını da göz önünde tutuyor.

HDP; İstanbul, Ankara, İzmir gibi mega kentlerde de aday çıkarmayarak seçmenini CHP adaylarına sevk etmekte kararlı.

SP’NİN ADAYLARI

SP ise HDP’nin ötesinde bir taktikle hareket etmekte kararlı.

SP, muhafazakar seçmenin güçlü olduğu illerde güçlü adaylarla meydana çıkma kararı almış.

SP’de adaylar üzerindeki çalışmalar devam etmekle birlikte İstanbul için CHP listesinden SP milletvekili seçilen Cihangir İslam ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtüna adından söz ediliyor.

Konya Büyükşehir adaylığı için de bir süre önce SP lideri Karamollaoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’nın adayları olduğunu açıklamıştı.

Adıyaman için eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’a teklif götürüleceği belirtilirken, Üsküdar eski Belediye Başkanı Yılmaz Bayat’ın da yine aynı ilçe için teklif götürülecek isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Büyükşehirlerde ittifak adaylarının potansiyelinin yanında SP adaylarının oy yüzdesi önemli gözükmeyebilir; ama sahnede iki adayın yarışacağı bu seçimde bir puanın da önemi büyüktür…

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