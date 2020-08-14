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Fırın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Fırın Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Mutfaktaki yardımcılarını özenle seçmek isteyenler için güzel bir yazı hazırladık! Hem fiyat-performans bakımından avantajlı hem de pratik bir fırın almak isteyenler önerilerimize göz atsın! İşte fırın alırken dikkat edilmesi gerekenler:

- Elektrik sarfiyatı fırın seçiminde önemli! Çünkü fırın da ütü gibi evde en çok elektrik tüketen eşyalardan biri… İstenmeyen bir fatura ile karşılaşmamak için fırınınızı seçerken A enerji sınıfı olmasına özen gösterin.

- Fırın seçiminde önemli kriterlerden biri de turbo fan. Turbo fan ile fırın içerisinde döndürülen sıcak hava, yemeğin her yerinin eşit biçimde pişmesini sağlıyor. Aynı zamanda yemeğin pişme süresini de kısaltıyor. Bir kerede birden fazla tepsi ile pişirmek için de turbo özelliği gerekli.

- Fırınınızın en önemli parçaları alt ve üst ısıtıcı denilen rezistanslar. Her ne kadar turbo özelliği giderek daha popüler olsa da, fansız pişirmeyi tercih edebileceğiniz durumlar da mevcut. Kek gibi ısı ile kabaran yiyeceklerin pişirilmesinde, tavuk ya da et gibi üst yüzeyinin kızarması istenen yiyeceklerde ve yiyeceğin ağır ağır pişmesini istediğinizde alt ve üst ısıtıcıları kullanmanız gerekiyor.

- Yeni nesil fırınlarda bulunan teleskopik ray özelliği de son yıllarda tüketiciler tarafından oldukça tercih ediliyor. Bu özellik sayesinde tepsileri kolayca fırının dışına çekebiliyorsunuz. Özellikle pişirme esnasında baharat veya sos ekleyecekseniz teleskopik raylar işinizi kolaylaştırıyor.

- Alt ve üst ızgara da tercihinize göre önemli bir özellik olabilir. Pişireceğiniz yemeğe göre sadece alt ızgarayı ya da sadece üst ızgarayı çalıştırabilirsiniz. Bu özellik sayesinde fırını sadece fırın olarak değil ızgara olarak da kullanabilirsiniz

- Çalışan kadınların çok tercih ettiği ve ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri de buz çözme özelliği. Bu özellik kullanıldığında fırının içerisindeki ısıtıcılar çalışmaz. Yalnızca turbo fan devreye girer ve hava sirkülasyonu sağlayarak ile donmuş malzemelerin hızla çözülmeleri sağlar.

- Pişireceğiniz yemeğe göre program ayarı yapmanızı sağlayan özellikler de mevcut. Programlar, saat ve timer gibi özellikler fırınınızın istenen saatte devreye girip istenen saatte devreden çıkmasını sağlar. Yemek pişerken başında beklemek istemeyenler, görevi zamanlayıcıya devretmek isteyenler için de oldukça işlevsel bir özellik.

- İyi bir fırının gerek ısı, gerekse elektrik yalıtımının iyi yapılmış olması çok önemli. Midi fırın, solo fırın ya da ankastre fırın satın alırken en çok dikkat etmeniz gereken konu yalıtım kalitesidir. Yalıtım kalitesi fırınınızın elektrik tüketimini de etkiler, pişirme süresini de etkiler, pişen yemeğin lezzetini de etkiler. Tabii yalıtım kalitesi fırının fiyatına etki eden önemli bir unsur.

- Pişirdiğiniz yemek eziyete dönsün istemiyorsanız fırın alırken kolay temizlenebilir olmasına da dikkat etmelisiniz. Sulu ve katalitik temizleme dediğimiz pişirme bittikten sonra yarım bardak suyu fırın tepsisine dökerek boş şekilde bir süre çalıştırıp nemli bir bezle sildiğinizde tertemiz olma özelliği önemli. Yine ön kapak camlarında kolay temizlenebilir tak-çıkar özelliği olabilir. Cam kapaklı ürünler hem temizlik konusunda avantaj sağlıyor hem de pişirme esnasında kapak açmadan kontrol etmenizi sağlıyor, gereksiz ısı kaybını da engelliyor.

- Son yıllarda annelerin fırın tercihinde dikkat ettiği özelliklerden biri de mayalama ve yoğurt yapma! Mayalama özelliği, fırın içi sıcaklığı ortalama 50 derece gibi düşük bir ısıda sabit tutarak içerideki malzemenin kolayca ve kaliteli bir şekilde mayalanmasını sağlıyor. Ekmeğini evde kendisi yapmak isteyenlerin sıklıkla kullandığı bir özellik. Evde ekmek yapmak kadar yoğurt yapmak da popüler son zamanlarda. Artık birçok kişi yoğurdunu evde, güvendiği malzemelerle çok daha hijyenik ve güvenli bir şekilde hazırlamayı tercih ediyor. Siz de yoğurdunuzu evde yapmak istiyorsanız yoğurt fonksiyonu olan bir fırın tercih edebilirsiniz.

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