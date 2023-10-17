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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fırına ateş açtı, 7 yaşındaki çocuğu vurdu!

        Husumetlisine ateş etti, 7 yaşındaki çocuğu vurdu

        Nevşehir'de bir kişi, fırında gördüğü husumetlisine ateş açtı. Dehşet anlarında iş yerinde bulunan 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:51
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        Fırına ateş açtı, 7 yaşındaki çocuğu vurdu!
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        Nevşehir'de F.Y, fırında gördüğü husumetlisine av tüfeği ile ateş etti. Saldırıda iş yerinde bulunan 7 yaşındaki A.A. yaralandı. F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta bulunan fırında meydana geldi.

        Aralarında husumet bulunan F.Y. ile P.S. tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.Y., aracında bulunan tüfekle fırında gördüğü P.S.ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinde bulunan A.A. isimli erkek çocuğa isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan yaşanan silahlı kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.Y.'nin P.S.'nin bulunduğu iş yerine doğru ateş ettiği görüldü.

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