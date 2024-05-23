Fırına gönderdiği 96 yaşındaki annesi istediği ekmeği almayınca evi terk etti

GÖZYAŞLARIYLA OĞLUNA SESLENDİ

20 gündür evinin balkonundan bir an olsun ayrılmayan Zeliha Dalgın, oğlunun eve dönmesini bekliyor. Ağlamaktan göz pınarları kuruyan Dalgın, "20 gün oldu. Karşılıklı televizyon izliyorduk. Bana sebepsiz yere kızdı. 'Anne ekmek al ama uzun ekmek al' dedi. 'Tamam uzun ekmek alırım çocuğum' dedim. Uzun ekmek yoktu fırında yuvarlak ekmek aldım. Geldim 'uzun ekmek yoktu çocuğum' dedim. 'O zaman sen yalan söylüyorsun uzun ekmek almak istemiyorsun' dedi, kızdı ve gitti. Düzenli ilaç kullanıyordu. Saatini hiç geciktirmiyordum. 20 gündür balkonda onu gözlüyorum, ne olur yalvarıyorum. Dön evine çocuğum, yavrum seni çok özledim ben. Ne olur dön evine' dedi.