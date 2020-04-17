Fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır - İSTANBUL

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 17 Nisan-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi, yasağın dışında tutulan fırın ve fırın çalışanları ekmek üretimine hazır.Arnavutköy'deki bir fırının çalışanı olan Gıda Mühendisi Hatice Akkan, ekmek üretimlerine devam edeceklerini söyledi.Vatandaşlardan endişe etmemelerini rica eden Akkan, "Mobil araçlarımızla mahallelere giderek, vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımız işletmemizden istedikleri ekmek adedi kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar." dedi.

- "Hijyene önem veriyoruz"

Vatandaşların hijyen konusundaki endişelerini de anladıklarını dile getiren Akkan, "Gerek üretim gerekse dağıtım aşamasında bizler tüm personelimizin temizlik ve hijyen kurallarına uymasına dikkat ediyoruz. Personelimiz bone, maske, eldiven, önlük ve kolluk gibi tüm ekipmanları kullanarak üretim ve satış aşamasında yer alıyor. Aynı titizliği bizler dağıtım elemanlarımıza da uygulamaya başladık. Biz firma olarak üretimlerimizi el değmeden gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Akkan, ayrıca pandemi sürecinde vatandaşların paketli ekmeklere talebinin ciddi oranda arttığını belirtti.

- "Hijyen konusunda endişe etmeye gerek yok"

Fırın Sahibi Mustafa Vural, fırıncılar olarak krizlere karşı çözüm üretebilme kabiliyetinde olduklarını söyledi.Sokağa çıkma yasağı gelir gelmez ellerindeki tüm imkanlarla vatandaşların ekmek ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden Vural, "Ertesi gün de mahallelere giderek vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşıladık. Tabii ki aksaklıklarımız olmuştur ama başarı oranımız yüzde 90'larda diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Temizlik ve hijyen konusunda vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını vurgulayan Vural, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten koronavirüs salgınından da önce bizler üçer aylık dönemlerde portör muayenelerimizi yaptırıyorduk, şu anda da durum aynı. Fırıncılar olarak tüm personelimizin sağlığına dikkat ediyoruz. Yine ekmeklerimizi paketleyip vermek zorundaydık, salgın sonrası da ekmeklerimizi paketleyip veriyoruz. Vatandaşlarımızın fırınlarımızdan ekmeklerini alırken endişe etmelerine gerek yok."